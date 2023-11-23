Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf S. idaresindeki 16 UF 255 plakalı otomobil, Bilecik-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağı'nda, Cihan A. yönetimindeki 34 EJ 9398 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 UF 255 plakalı otomobilin motor kısmı kaza yerinden 20 metre uzağa, diğer otomobil de kavşaktan 50 metre ileriye savruldu.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Durdu S, Sena A. ve Ozan A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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