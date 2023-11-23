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        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:04
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        Bilecik'te iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yusuf S. idaresindeki 16 UF 255 plakalı otomobil, Bilecik-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağı'nda, Cihan A. yönetimindeki 34 EJ 9398 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 16 UF 255 plakalı otomobilin motor kısmı kaza yerinden 20 metre uzağa, diğer otomobil de kavşaktan 50 metre ileriye savruldu.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Durdu S, Sena A. ve Ozan A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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