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        Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

        Bilecik'te 14 köpeğin ölü, bir köpeğin de yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:55
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        Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
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        Bilecik'te 14 köpeğin ölü, bir köpeğin de yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Vezirhan beldesi Tüneller mevkisinde jandarma ekiplerinin ormanlık arazide 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattığı hatırlatıldı.

        Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 4 zanlının gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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