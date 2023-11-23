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        GÜNCELLEME - Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili soruşturmada 4 gözaltı

        Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin hayvan barınağında görevli 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:55
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili soruşturmada 4 gözaltı
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        Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin hayvan barınağında görevli 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, M.A. tarafından jandarmaya bilgi verilmesi üzerine Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Bilecik-Sakarya kara yolu 2. Tünel mevkisinde yol kenarında 14 ölü ve bir yaralı köpeğin bulunmasının ardından başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

        Araştırmalar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı aracın olay yerindeki hareketliliği görüldü.

        Araca ait Küresel Konumlama Sistemi (GPS) kayıtları da incelenerek, aracın köpeklerin bulunduğu alana 22 Kasım'da akşama doğru geldiği ve bir süre bu alanda beklediği tespit edildi.

        Bilecik Belediyesinin barınağına ait güvenlik kamerası kayıtlarında ise görevliler tarafından bazı köpeklere aynı gün birkaç saat önce iğne vurulduğu, sonrasında ise bu araca yüklendiği anlaşıldı.

        Savcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, barınağın sorumlusu veteriner N.A. ile çalışanlar M.M, A.O.D. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

        Barınaktaki bazı köpeklere iğne vurarak araçla söz konusu bölgeye bıraktıkları iddia edilen şüphelilerden N.A'nın, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın dün belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve rehabilitasyon merkezinde, ölü ve yaralı bulunan köpeklerle ilgili yaptığı açıklama sırasında yanında bulunan görevlilerden biri olduğu öğrenildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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