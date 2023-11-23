Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan köpeklerle ilgili soruşturmada 4 barınak görevlisi tutuklandı

        Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin hayvan barınağında görevli 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ölü ve yaralı bulunan köpeklerle ilgili soruşturmada 4 barınak görevlisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin hayvan barınağında görevli 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan ve Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli olan veteriner N.A. ile çalışanlar H.S, M.M.K, A.O.D. ve S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan H.S. salıverildi. Savcılıkça nöbetçi hakimliğe çıkarılan N.A, M.M.K, A.O.D. ve S.İ. ise tutuklandı.

        Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Herkes yaptığının cezasını çekecek." ifadesini kullandı.

        Bilecik-Sakarya kara yolu 2. Tünel mevkiinde 23 Kasım'da yol kenarında telef olmuş köpekleri gören M.A, jandarmaya bilgi vermişti. Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 15 köpekten 14'ünün telef olduğu belirlenmişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 köpeğe iğne yaparak yol kenarına attıkları iddiasıyla 4 barınak görevlisi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde 4 kişi tutuklandı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde 4 kişi tutuklandı (3)
        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)