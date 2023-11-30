Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildi

        Bilecik'te, kamyon, tanker, çekici gibi ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, kamyon, tanker, çekici gibi ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

        Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Şefik Aygöl başkanlığında kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri ile İl Trafik Komisyonunun katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği duyuruldu.

        Toplantıda, fabrika ve buna bağlı üretim tesislerinin her geçen gün artması, resmi dairelerin, fabrikaların mesai değişimi, okulların başlangıç ve bitiş saatlerindeki trafik yoğunluğundan dolayı kentten geçen karayolunun mevcut trafiği taşımakta yetersiz kaldığı ve bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Büyük araçların bu yolu kullanması ile yoğunluğun iyice arttığı, ambulans, itfaiye gibi araçların geçişlerini büyük ölçüde etkilemesi üzerine Osmangazi Mahallesi Mey İçki Fabrikası önündeki Kavşak ile I. Organize Kavşağı arasında kalan kısımda 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici gibi transit geçiş yapan büyük araçlara hafta içi tüm gün boyunca, şehir içini kullanma mecburiyeti olanlara ise hafta içi sabah 07.30-10.00 ile öğleden sonra 16.00-19.00 saatlerinde kısıtlama getirilmesinin trafik sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayacağı Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça yasaklamayla ilgili levhanın şehrin girişlerinde uygun yerlere asılması, sürücüler ve işletmelerin bilgilenmesi için 1 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanınması, süre sonunda kurala uymayan sürücülere Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik işaret ve levhalarına uymamaktan cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı
        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı
        Sonbaharda yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Çalkara Şelalesi dro...
        Sonbaharda yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Çalkara Şelalesi dro...
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"
        Bilecik'te "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"
        Bilecik'te kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu
        Bilecik'te kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu