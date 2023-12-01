Bilecik'te "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Şener Yeni, Atatürk Spor Salonu'ndaki programda, engelli çocukların vücutlarındaki engellere rağmen hayatlarını yaşayabilmek için ellerinden geleni gösterdiğini söyledi.

Onların sadece biraz sevgi, ilgi ve şefkat beklediğini belirten Yeni, "Bizler, mucize çocuklarımızın etrafındaki tüm fertler, amacımız bir olmalı, tek olmalı; amacımız çocuklarımızın gelişimi olmalı. Çocuklarımızın kendini gerçekleştirme serüvenlerine bir yol açmak olmalı." dedi.

Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Cenk Karakurt, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, daire müdürleri ile veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulması ve stantların gezilmesiyle sona erdi.