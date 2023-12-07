Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yürüyüşe çıktığı nehir kenarında kaybolan genç bulundu

        Bilecik'te yürüyüş sırasında kaybolan gence, jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yürüyüşe çıktığı nehir kenarında kaybolan genç bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te yürüyüş sırasında kaybolan gence, jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

        Vezirhan beldesinde yaşayan C.Ö. (20), dün akşam yürüyüş için Sakarya Nehri kıyısına gitti.

        Karanlığın çökmesiyle yolunu karıştıran C.Ö, jandarmayı arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, yaklaşık 5 saatlik aramaları sonucu C.Ö'ye ulaştı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        Kanlıca mantarı, zehirli olan benzerinden "sarı süt"le ayırt ediliyor
        Kanlıca mantarı, zehirli olan benzerinden "sarı süt"le ayırt ediliyor
        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri...
        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri...
        Bilecik'te "+1 Mutluluk Kafe"nin özel çalışanları zabıta ekipleriyle pazar...
        Bilecik'te "+1 Mutluluk Kafe"nin özel çalışanları zabıta ekipleriyle pazar...
        Bilecik'te üniversitede "Trade Master Finans Laboratuvarı" açıldı
        Bilecik'te üniversitede "Trade Master Finans Laboratuvarı" açıldı
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü tiyatral gösteriyle kutl...
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 103'üncü yıl dönümü tiyatral gösteriyle kutl...
        Bilecik'teki "emekliler köyü"nde ikinci baharını eşi ve güvercinleriyle geç...
        Bilecik'teki "emekliler köyü"nde ikinci baharını eşi ve güvercinleriyle geç...