Bilecik'te yürüyüşe çıktığı nehir kenarında kaybolan genç bulundu

Bilecik'te yürüyüş sırasında kaybolan gence, jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

Vezirhan beldesinde yaşayan C.Ö. (20), dün akşam yürüyüş için Sakarya Nehri kıyısına gitti.

Karanlığın çökmesiyle yolunu karıştıran C.Ö, jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, yaklaşık 5 saatlik aramaları sonucu C.Ö'ye ulaştı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.