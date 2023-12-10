Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aygöl, mesajında, Türk milletinin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp, kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığını ifade etti.

Bir ülkenin uygarlık düzeyinin; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçüldüğünü belirten Aygöl, şu görüşlere yer verdi:

"İnsan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin 'olmazsa olmazlarından' biridir. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup, geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İnsan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Valiliğimiz bünyesinde yer alan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. Bu vesileyle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 75. yıldönümünde insan hakları konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasını diliyorum."