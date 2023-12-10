Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aygöl, mesajında, Türk milletinin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp, kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığını ifade etti.

        Bir ülkenin uygarlık düzeyinin; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçüldüğünü belirten Aygöl, şu görüşlere yer verdi:

        "İnsan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin 'olmazsa olmazlarından' biridir. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup, geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İnsan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Valiliğimiz bünyesinde yer alan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. Bu vesileyle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 75. yıldönümünde insan hakları konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        Sakarya Havzası'ndaki tarla ve seralarda marul hasadı başladı
        Sakarya Havzası'ndaki tarla ve seralarda marul hasadı başladı
        Bilecik POMEM'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti
        Bilecik POMEM'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı
        Pazaryeri'nde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı