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        Bilecik'te ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı

        Bilecik'te, ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 01:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:17
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        Bilecik'te ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı
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        Bilecik'te, ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Gülümbe rampalarında, K.Ş. ve İ.A'nın kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye 6 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan kişileri kurtardı.

        İki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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