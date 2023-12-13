Bilecik'te ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı
Bilecik'te, ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı.
Bilecik'te, ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Gülümbe rampalarında, K.Ş. ve İ.A'nın kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye 6 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan kişileri kurtardı.
İki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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