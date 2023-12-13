BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümünün "Mutlu Öğrenci Projesi" etkinliğinde çocuklar oyunlarla buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Çocuk Gelişimi Bölümü, "Mutlu Öğrenci Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini oyunlarla buluşturdu.

BŞEÜ Rektörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında SBF Çocuk Gelişimi Kulübü öğrencileri, Pelitözü İlkokulu ve Ortaokulunda sağlıklı beslenme ve hareket temasıyla çocuklarla oyunlar oynadı.

Okul bahçesine SBF Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından çizilen oyun alanlarında, üniversite öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklarla bir araya geldi ve mendil kapmaca, çuvalla yürüme, halat çekme gibi oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

BŞEÜ Çocuk Gelişim Bölümü Araştırma Görevlisi ve kulübün akademik danışmanı Eda Akpınar Doğan, AA muhabirine, yaklaşık 1 ay önce öğrencilerin eğlenmeleri, oyun oynamaları, etkileşime girmeleri ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla kulüp öğrencileriyle okul bahçesine oyun alanları çizdiklerini söyledi.

Çocuklara üniversite öğrencileri buluşturduklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Çocuklarla bir araya gelerek onlara rol model ve hayallerine ulaşmalarında örnek olmaya çalışıyoruz. Taşımalı eğitimle merkeze bağlı köylerden gelen öğrencilerimizin de olduğu okulumuzda çocuklarımızın tüm oyunlardan oynamaları için istasyon istasyon gidiyoruz. Her sınıfın her istasyonda yer almasını istedik. Köşe ve mendil kapmaca, halat çekme, yüz boyama, çuvalla yürüme, seksek gibi unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel oyunlarla çocuklarımızı buluşturduk. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi de projemize destek oldu. Çocuklarımızın kaynaşmalarına ve yüzlerini güldürdüğümüz için mutluyuz."