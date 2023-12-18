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        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 35 milyon lira tıbbi cihaz yatırımı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:49
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        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı
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        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 35 milyon lira tıbbi cihaz yatırımı yapıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, sağlık hizmet sunumunda teşhis ve tedavi hizmetlerinin her aşamasında tıbbi cihazların kullanıldığını kaydetti.

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin 2024 yılı merkezi tıbbi cihaz alımı planlamalarının yapıldığını belirterek, "İlimiz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için 2023 yılında yaklaşık 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığına sunulan planlama çerçevesinde 2024 yılında 53 milyon liralık tıbbi cihaz yatırımı yapılacak. Özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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