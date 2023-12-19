Bilecik Valiliğinden "okulda ücretli dans dersi" iddialarına ilişkin inceleme
Bilecik Valiliğince, kentteki bir okulda ders saatleri içinde ücretli dans dersi verildiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bilecik Valiliğince, kentteki bir okulda ders saatleri içinde ücretli dans dersi verildiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarına yansıyan, ilimizdeki bir öğretim kurumunda ders saatleri içerisinde ücretli dans dersi verildiği ve bu nedenle velilerin tepki gösterdiği şeklindeki haberde yer alan iddialara ilişkin Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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