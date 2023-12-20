Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi" belgesi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) uygulamaları dolayısıyla belgesi takdim edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikasına paralel olarak, karbon salımının azaltılması ve enerji temininde yenilenebilir kaynakların kullanımına büyük önem veren üniversitede, YEK-G'nin uygulandığı bildirildi.

Üniversitenin, 2023 yılında Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Kampüs (UI Greenmetric) çalışmaları kapsamında çevreci ve yenilikçi uygulamaları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Üniversitemiz, 2023 yılının ocak-eylül döneminde merkez kampüsümüzde bulunan tüm elektrik kullanımını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirerek YEK-G sertifikasını yeniledi. Böylelikle 2021 yılından bu yana merkez kampüsümüzde Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) "SDG.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji" başlığı altında verilen hedeflere paralel uygulamalar sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

2023 yılı ilk 9 ayında kullanılan elektriğin tamamının Zorlu Elektrik Üretim AŞ'ye bağlı Kızıldere Jeotermal Santrali kaynaklı yenilenebilir enerjiden temin edildiği tescillendiği duyurulan açıklamada, üniversitenin YEK-G belgesinin Zorlu Enerji Grubu OEPSAŞ Bilecik İl Müdürü Çiğdem Çakan tarafından Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e takdim edildiği belirtildi.