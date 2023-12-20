Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi" belgesi verildi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) uygulamaları dolayısıyla belgesi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi" belgesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ), Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) uygulamaları dolayısıyla belgesi takdim edildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikasına paralel olarak, karbon salımının azaltılması ve enerji temininde yenilenebilir kaynakların kullanımına büyük önem veren üniversitede, YEK-G'nin uygulandığı bildirildi.

        Üniversitenin, 2023 yılında Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Kampüs (UI Greenmetric) çalışmaları kapsamında çevreci ve yenilikçi uygulamaları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Üniversitemiz, 2023 yılının ocak-eylül döneminde merkez kampüsümüzde bulunan tüm elektrik kullanımını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirerek YEK-G sertifikasını yeniledi. Böylelikle 2021 yılından bu yana merkez kampüsümüzde Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) "SDG.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji" başlığı altında verilen hedeflere paralel uygulamalar sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

        2023 yılı ilk 9 ayında kullanılan elektriğin tamamının Zorlu Elektrik Üretim AŞ'ye bağlı Kızıldere Jeotermal Santrali kaynaklı yenilenebilir enerjiden temin edildiği tescillendiği duyurulan açıklamada, üniversitenin YEK-G belgesinin Zorlu Enerji Grubu OEPSAŞ Bilecik İl Müdürü Çiğdem Çakan tarafından Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e takdim edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde seramik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Pazaryeri'nde seramik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik Valiliğinden "okulda ücretli dans dersi" iddialarına ilişkin incele...
        Bilecik Valiliğinden "okulda ücretli dans dersi" iddialarına ilişkin incele...
        Bilecik'te kamyonet çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te kamyonet çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı
        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı
        Üniversitede yaptıkları analizlerle uluslararası standartlarda üretime dest...
        Üniversitede yaptıkları analizlerle uluslararası standartlarda üretime dest...
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtı...
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtı...