Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Bilecik'te 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki mutfak kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatını inceled...
        Bilecik Valisi Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatını inceled...
        Bilecik'te yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı
        Bilecik'te yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı
        Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler...
        Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler...
        Pazaryeri'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Pazaryeri'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Bilecik'te yabancı dil öğrenci konferansı yapıldı
        Bilecik'te yabancı dil öğrenci konferansı yapıldı
        BŞEÜ akademisyenlerinin Erasmus+ projesi kabul edildi
        BŞEÜ akademisyenlerinin Erasmus+ projesi kabul edildi