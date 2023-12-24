Bilecik'te bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Bilecik'te 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki mutfak kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.

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