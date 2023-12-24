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        Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:58
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        Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü de yaralandı.

        Gülümbe istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 11 ABD 366 plakalı hafif ticari araç, üst geçide yakın bir mevkide yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

        Hafif ticari araç daha sonra bariyerlere çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü B.K. ile kimliği tespit edilemeyen yaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yayanın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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