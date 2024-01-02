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        Bilecik'te 2023'de jandarma sorumluluk bölgesindeki adli olayların çoğu aydınlatıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2023 yılında İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yaşanan 3 bin 244 adli olaydan 3 bin 128'inin aydınlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:30
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        Bilecik'te 2023'de jandarma sorumluluk bölgesindeki adli olayların çoğu aydınlatıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2023 yılında İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yaşanan 3 bin 244 adli olaydan 3 bin 128'inin aydınlatıldığını bildirdi.

        Vali Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen sene 18 bin 146 önleyici, 1470 adli olmak üzere 79 bin 616 devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Ekiplerin, 885 bin 280 kişi ve 896 bin 874 aracın bilgilerini sorguladığını, çeşitli suçlardan aranan 926 kişiyi yakalayarak 52 araç hakkında işlem yaptığını belirten Aygöl, şunları kaydetti:

        "İl Jandarma Komutanlığımızca 2023 yılında 3 bin 244 yaşanan olaylardan 3 bin 128 olayın aydınlatılmıştır. Kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 2 bin 343 gram kubar esrar, 294 gram sentetik uyuşturucu, 697 adet hap, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 bin 373 adet makaron, 29 bin 700 gram açık tütün, 1015 paket markasız sigara ele geçirilmiş, 293 kişi yakalanmıştır. 201 bin 840 araç ve sürücünün kontrol edilmiş ve 8 bin 102 sürücüye toplam 12 milyon 496 bin 117 lira para cezası uygulanmıştır. 1316 aracın trafikten menedilmiş ve 150 sürücünün belgesi alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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