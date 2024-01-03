Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon kapsamında baskınlar yaptı.

        Zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara, 3,2 kilogram kaçak çay ve 14 paket nargile kömürü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 2023'de jandarma sorumluluk bölgesindeki adli olayların çoğu ayd...
        Bilecik'te 2023'de jandarma sorumluluk bölgesindeki adli olayların çoğu ayd...
        Pazaryeri'nde güvenlik güçleri yeni yıla görev başında girdi
        Pazaryeri'nde güvenlik güçleri yeni yıla görev başında girdi
        Bilecik Valisi Aygöl, altın maden ocağında yeni yıla girdi
        Bilecik Valisi Aygöl, altın maden ocağında yeni yıla girdi
        Bilecik'te "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği
        Bilecik'te "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği
        Bilecik Valisi Aygöl'den görev başındaki personele ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den görev başındaki personele ziyaret
        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı