Bilecik'te kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon kapsamında baskınlar yaptı.
Zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara, 3,2 kilogram kaçak çay ve 14 paket nargile kömürü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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