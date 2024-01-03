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        Bilecik'te Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Bilecik'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:51
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        Bilecik'te Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Bilecik'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesi üyeleri yatsı namazının ardından Şerifpaşa Camisi avlusunda toplandı.

        Daha sonra Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Bilecik Organizasyon Planlama Başkanı Melih Sonay, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 30 bin civarında Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Salih el-Aruri'nin ölüm haberinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Sonay, şunları kaydetti:

        "Büyük komutan İzzeddin Kassam'ın, Şeyh Ahmed Yasin'in, Yahya Ayyaş'ın, Abdulaziz er-Rantisi'nin açtığı kutlu yolda, son basamak ve son köşe taşı şehit Salih el-Aruri oldu. Aruri, katıldığı bir televizyon programında, 'Allah'tan başka kimse ölümümü ne bir an ileri veya geri çekemez. Bu yaşa ulaşacağımı hiç beklemiyordum. Uzatmalardayız, bizi tehdit edecek bir şey yok. Biz, imanlı insanlarız. Şehadeti Allah'a kavuşmak ve büyük bir zafer olarak görüyoruz' ifadeleriyle şehadete olan arzusunu dile getirmişti. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine inancımız tamdır."

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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