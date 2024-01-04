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        Bilecik'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı

        Bilecik'te, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:18
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        Bilecik'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı
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        Bilecik'te, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

        Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan, muhtarlıklara teslim edilen listeler, vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı.

        17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacak listelerde isimlerini bulamayan vatandaşların, il veya ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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