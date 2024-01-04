Bilecik'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Bilecik'te, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Bilecik'te, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan, muhtarlıklara teslim edilen listeler, vatandaşların isimlerini kontrol edebileceği şekilde asıldı.
17 Ocak Çarşamba gününe kadar askıda kalacak listelerde isimlerini bulamayan vatandaşların, il veya ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.
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