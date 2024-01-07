Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Havanın kararmasıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Kent merkezinde etkili olan sisin etkisiyle bazı yapılar gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 11 derece olarak ölçüldüğü şehirde, sisin yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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