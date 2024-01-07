Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te sis etkili oldu

        Bilecik'te akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Havanın kararmasıyla etkili olmaya başlayan sis nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

        Kent merkezinde etkili olan sisin etkisiyle bazı yapılar gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 11 derece olarak ölçüldüğü şehirde, sisin yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Bursa'da 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu
        Bursa'da 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu
        Bozüyük'te "16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yap...
        Bozüyük'te "16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yap...
        Bozüyük'te "16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yap...
        Bozüyük'te "16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yap...
        Bilecik EDAK'tan arama kurtarma eğitimi
        Bilecik EDAK'tan arama kurtarma eğitimi
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'nin köylerini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'nin köylerini ziyaret etti
        Bilecik'te jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
        Bilecik'te jandarmadan çocuklara trafik eğitimi