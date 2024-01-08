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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:41
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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki gazetecilerle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Bilecik Polisevindeki programda Vali Aygöl, gazetecilerle sohbet etti, kentteki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

        Aygöl, göreve başladığından bu yana şehre dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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