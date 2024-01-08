Bilecik Valisi Aygöl, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Bilecik Polisevindeki programda Vali Aygöl, gazetecilerle sohbet etti, kentteki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Aygöl, göreve başladığından bu yana şehre dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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