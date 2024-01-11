Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te karla kaplı Pelitözü Göleti dronla görüntülendi

        Bilecik'te doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçisi eksik olmayan Pelitözü Göleti, aralıklarla yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te karla kaplı Pelitözü Göleti dronla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçisi eksik olmayan Pelitözü Göleti, aralıklarla yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta piknikçilerin ve doğaseverlerin yanı sıra kamp ve karavancıların uğrak yeri olan göletin bazı bölümleri aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

        Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip göletin karla kaplı çam ormanlarıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        Zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çeken, fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen gölete gelenler bol bol fotoğraf çektirip çocuklarıyla kar topu oynadı.

        Pelitözü Göleti ve çevresindeki ağaçlarla oluşan kış manzarası, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Bilecik Belediye Başkanlığından geçici uzaklaştırılan Semih Şahin istifa di...
        Bilecik Belediye Başkanlığından geçici uzaklaştırılan Semih Şahin istifa di...
        Bilecik'te uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Kareleri"ne oy verdi
        Bilecik'te uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Kareleri"ne oy verdi