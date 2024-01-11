Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

        İl Özel İdaresine bağlı 75 personelden oluşan 19 ekip, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması amacıyla çalışma yürütüyor.

        Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kamyon ve greyderle karla mücadeleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        `Targaryen´ karakterine benzetilen Subaşı, CHP´nin Bilecik adayı oldu
        `Targaryen´ karakterine benzetilen Subaşı, CHP´nin Bilecik adayı oldu
        Bilecik'te karla kaplı Pelitözü Göleti dronla görüntülendi
        Bilecik'te karla kaplı Pelitözü Göleti dronla görüntülendi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor