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        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin Togg isteğini kırmadı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen hafta BİL-EN Programı kapsamında ziyaret ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere verdiği yerli otomobil Togg'u okula getirme sözünü yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:12
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        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin Togg isteğini kırmadı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen hafta BİL-EN Programı kapsamında ziyaret ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere verdiği yerli otomobil Togg'u okula getirme sözünü yerine getirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu ile Aşağıköy İlkokulunda da sergilenen yerli otomobili yakından görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

        Togg'la hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sözünü tuttuğu için Vali Aygöl'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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