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        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:50
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        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

        Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

        İl Müftüsü Ali Erhun, namaz öncesi verdiği vaazda, şu ifadeleri kullandı:

        "Üç Aylar dediğimiz bu bereketli zaman dilimleri kendimizi yeniden gözden geçireceğimiz, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz, gidişatımızı düzelteceğimiz, dünyevileşme ve bireyselleşme hastalığından kurtulacağımız ve Rabbimize güzel bir kul, Peygamberimize ise güzel bir ümmet olmaya çalışacağımız anlardır. Üç Aylar'ın ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, mutluluk getirmesini, birbirimize kenetlenmemizi sağlamasını, uzun bir süredir Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların bir an önce durmasını, orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu musibetten zaferle çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatan din ve millet uğruna canını seve seve veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler dilerim."

        Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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