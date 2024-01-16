Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 02:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 02:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

        Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Av tüfeğiyle vurulan genç öldü, arkadaşı teslim oldu
        Av tüfeğiyle vurulan genç öldü, arkadaşı teslim oldu
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Apple 'satış yasağını' yeni tasarımla aşacak
        Apple 'satış yasağını' yeni tasarımla aşacak
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"

        Benzer Haberler

        BİDOS üyeleri, 1100 rakımda şehitleri andı
        BİDOS üyeleri, 1100 rakımda şehitleri andı
        Bilecik'teki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
        Bilecik'teki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
        Bilecik Belediyesi'nde 21 ayda 3'üncü başkan vekili seçildi
        Bilecik Belediyesi'nde 21 ayda 3'üncü başkan vekili seçildi
        Bilecik'te "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" etkinliği düze...
        Bilecik'te "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" etkinliği düze...
        Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi
        Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi
        Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
        Bilecik'te kar küreme ve tuzlama aracı devrildi