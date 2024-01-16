Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'te iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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