Bilecik'te "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl toplantıda, kent turizminin canlandırmasında kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Aygöl, Bilecik’in milli ve manevi zenginliklerinin aynı zamanda Türkiye'nin temel değerleri olduğuna dikkati çekerek, bu zenginlikleri tanıtmada sorumluluk sahibi olanların güzel adımlar atacağına inandığını belirtti.