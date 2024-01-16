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        Bilecik'te "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:42
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        Bilecik'te "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl toplantıda, kent turizminin canlandırmasında kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

        Aygöl, Bilecik’in milli ve manevi zenginliklerinin aynı zamanda Türkiye'nin temel değerleri olduğuna dikkati çekerek, bu zenginlikleri tanıtmada sorumluluk sahibi olanların güzel adımlar atacağına inandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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