Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'in Kayıboyu Mahallesi doğal gaza kavuştu

        Bilecik'te, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde 2 aydır süren çalışmalar sonucu doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'in Kayıboyu Mahallesi doğal gaza kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde 2 aydır süren çalışmalar sonucu doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün 11 Ekim 2023 tarihinde mahalleye gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara doğal gaz müjdesi vermesinin ardından 6 Kasım 2023'te başlanan çalışmalar tamamlandı.

        Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, mahalleye yaptıkları ziyarette, Gül ve Hikmet Satak çiftinin evlerine konuk olarak Satak ailesine ve tüm mahalle sakinlerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Açıklamada, kentteki doğal gaz yatırımlarının sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bilecik'te kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Osmaneli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Öğrenciler, Osmaneli Belediyesinin hayvan hastanesini gezdi
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı
        Bilecik'te yaban domuzu sürüsü sitenin bahçesinde yiyecek aradı