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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:51
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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenen hatlardan aranan bazı kişilerin, demir, şeker ve pizza harcı gibi ürünlerde yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler İ.Ö. ve G.O'nun bu yöntemle ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıklarını ve yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığını belirledi.

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kara kovan" operasyonu başlatan ekipler, şüphelilerden İ.Ö'yü Bursa'da, G.O'yu ise İstanbul'da gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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