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        Bilecik'te uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:08
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        Bilecik'te uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alıp sattığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.D'ye yönelik çalışma yürüttü.

        Yakalanan Ü.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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