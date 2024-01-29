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        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bilecik'te, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve ilçe yolları ekiplerin mücadelesiyle açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:37
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        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bilecik'te, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve ilçe yolları ekiplerin mücadelesiyle açılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 33 ekip, 104 personel ve 74 araçla yürütülen çalışmalar sonucu kentteki tüm köy ve ilçe yollarının açıldığı belirtildi.

        Yol kontrolleri ile tuzlama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, haberleşme ve enerji kesintisi bulunan yerleşim yeri olmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin teyakkuzda olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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