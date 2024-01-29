Bilecik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bilecik'te, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve ilçe yolları ekiplerin mücadelesiyle açılıyor.
Bilecik'te, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve ilçe yolları ekiplerin mücadelesiyle açılıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 33 ekip, 104 personel ve 74 araçla yürütülen çalışmalar sonucu kentteki tüm köy ve ilçe yollarının açıldığı belirtildi.
Yol kontrolleri ile tuzlama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, haberleşme ve enerji kesintisi bulunan yerleşim yeri olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin teyakkuzda olduğu bildirildi.
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