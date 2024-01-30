Bilecik'te uyuşturucudan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak çalışmalarıs kapsamında uyuşturucu almak, kabul etmek veya bulundurmak gerekçesiyle 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsa yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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