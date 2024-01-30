Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırıldı

Bilecik'te, kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede Aralık 2023'te başlanan hat döşeme çalışmaları tamamlanarak, konutlara doğal gaz ulaştırıldı.

Evlerine doğal gaz bağlanan aileleri ziyaret eden Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, mahalle sakinlerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.