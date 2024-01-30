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        Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırıldı

        Bilecik'te, kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:09
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        Bilecik'in Orhangazi Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırıldı
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        Bilecik'te, kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede Aralık 2023'te başlanan hat döşeme çalışmaları tamamlanarak, konutlara doğal gaz ulaştırıldı.

        Evlerine doğal gaz bağlanan aileleri ziyaret eden Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, mahalle sakinlerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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