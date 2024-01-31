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        Bilecik'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te "tefecilik" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:58
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        Bilecik'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te "tefecilik" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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