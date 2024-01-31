Bilecik'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te "tefecilik" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında tefecilik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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