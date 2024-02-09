Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan anaokulu öğrencilerine ziyaret
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentteki özel bir anaokuluna ziyarette bulundu.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentteki özel bir anaokuluna ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, çocuklarla oyun hamuru etkinliğine katıldı.
Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Yaman, çocukların geleceğin teminatı olduklarını belirtti.
Seçim çalışmalarına kısa bir mola verdiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:
"Bilecik Belediyesini 'AK belediyecilik' ile tekrar buluşturduğumuzda önceliğimiz çocuklarımız olacak. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği, eğlenebileceği birçok projeye hep birlikte imza atacağız. Kapalı, açık her mevsim rahatlıkla eğlenebileceğiniz, çocuklar eğlenirken ailelerinizin kahvelerini içebileceği oyun alanlarına kavuşacaksınız. Oyun oynamak için başka şehirlere seyahat etmek zorunda kalmayacaksınız."
Yaman, ardından kentte düzenlenen Genç STK'lar Arası Futsal Turnuvası'nda şampiyon olan Bilecik Genç Fenerbahçeliler'e kupaları ile hediye çeklerini takdim etti.
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