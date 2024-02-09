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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan anaokulu öğrencilerine ziyaret

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentteki özel bir anaokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:59
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan anaokulu öğrencilerine ziyaret
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kentteki özel bir anaokuluna ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, çocuklarla oyun hamuru etkinliğine katıldı.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Yaman, çocukların geleceğin teminatı olduklarını belirtti.

        Seçim çalışmalarına kısa bir mola verdiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

        "Bilecik Belediyesini 'AK belediyecilik' ile tekrar buluşturduğumuzda önceliğimiz çocuklarımız olacak. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği, eğlenebileceği birçok projeye hep birlikte imza atacağız. Kapalı, açık her mevsim rahatlıkla eğlenebileceğiniz, çocuklar eğlenirken ailelerinizin kahvelerini içebileceği oyun alanlarına kavuşacaksınız. Oyun oynamak için başka şehirlere seyahat etmek zorunda kalmayacaksınız."

        Yaman, ardından kentte düzenlenen Genç STK'lar Arası Futsal Turnuvası'nda şampiyon olan Bilecik Genç Fenerbahçeliler'e kupaları ile hediye çeklerini takdim etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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