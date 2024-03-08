Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ'de "Girişimcilikte Kadın Eli Konferansı" yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Girişimcilikte Kadın Eli" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ'de "Girişimcilikte Kadın Eli Konferansı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Girişimcilikte Kadın Eli" konferansı düzenlendi.

        BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu'nun yaptığı etkinlikte, kültürel mirasa sahip çıkılmasının önemi vurgulandı.

        Konferansta, el emeği göz nuru ürünlerden Lefke bezi, peşkir, takı grupları ve diğer dekoratif ürünler ele alındı.

        Programa, somut olmayan kültürel miras sanatçısı Gülay Durak, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri Banu Erkal, Selime Kara, Canan Şahin ve Gülsüm Ünal tarafından sunumlar yapıldı.

        Etkinliği, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı

        Benzer Haberler

        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata...
        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata...
        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı
        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:
        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...
        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...