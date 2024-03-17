Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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