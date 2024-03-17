Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yanında bulunan başka bir şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı ele geçirdi. Gözaltına kişiler hakkında işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı.

Bilecik'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olmak üzere 2 kişi yakalandı.

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