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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:49
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yaman, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı.

        Bu zaferin eşsiz kahramanlıklarla dolu olduğunu belirten Yaman, şunları kaydetti:

        "Çanakkale Zaferi, bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyet'imizi armağan eden büyük bir destandır. Bu destan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut örneğidir. Tüm vatandaşlarımızı milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet ediyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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