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        Bilecik'te 14-15 Nisan'da ağır vasıtaların bazı kara yollarını kullanmaları yasaklandı

        Bilecik'te, 14-15 Nisan'da Ramazan Bayramı tatilinin bitişi dolayısıyla bazı kara yollarının ağır vasıtaların kullanımına kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:37
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        Bilecik'te 14-15 Nisan'da ağır vasıtaların bazı kara yollarını kullanmaları yasaklandı
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        Bilecik'te, 14-15 Nisan'da Ramazan Bayramı tatilinin bitişi dolayısıyla bazı kara yollarının ağır vasıtaların kullanımına kapatılacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinin bitişinde trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla kent genelinde gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

        Bu kapsamda, 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'te, Bozüyük ilçesinden D650 kara yolunun İstanbul istikametiyle D200 kara yolunun Ankara istikametinin, kamyon, tır, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saat süreyle kapatılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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