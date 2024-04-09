Bilecik'te 14-15 Nisan'da ağır vasıtaların bazı kara yollarını kullanmaları yasaklandı

Bu kapsamda, 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'te, Bozüyük ilçesinden D650 kara yolunun İstanbul istikametiyle D200 kara yolunun Ankara istikametinin, kamyon, tır, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saat süreyle kapatılacağı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinin bitişinde trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla kent genelinde gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Bilecik'te, 14-15 Nisan'da Ramazan Bayramı tatilinin bitişi dolayısıyla bazı kara yollarının ağır vasıtaların kullanımına kapatılacağı bildirildi.

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