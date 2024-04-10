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        Bilecik'te geleneği yaşatan ilçe halkı bayram namazından sonra mezarlık ziyaretine gitti

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dini bayramlarda namaz sonrası cami çıkışında toplu mezarlık ziyareti geleneği yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:15
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        Bilecik'te geleneği yaşatan ilçe halkı bayram namazından sonra mezarlık ziyaretine gitti
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dini bayramlarda namaz sonrası cami çıkışında toplu mezarlık ziyareti geleneği yaşatılıyor.

        Toplu mezarlık ziyareti ramazan bayramlarında birinci gün bayram namazından sonra, kurban bayramlarında ise arife günü ikindi namazının ardından yapılıyor.

        Geleneği yaşatan Pazaryeri halkı, ilçedeki 10 camide bayram namazlarını kıldıktan sonra toplandı.

        Din görevlileri eşliğinde ilçe mezarlığına giden yaklaşık 3 bin kişi, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinin bakımını yapmalarının ardından mezarlıktan ayrıldı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Pazaryeri halkının asırlardır sürdürdüğü bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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