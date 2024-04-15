Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Mehmet S.Y'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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