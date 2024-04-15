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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:33
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Berk C.D'nin kullandığı 11 AAN 989 plaka otomobil, Söğüt-Bilecik karayolunda bisikletle karşıya geçmeye çalışan Mehmet S. Y'ye (10) çarptı.

        Kazada yaralanan Mehmet S.Y'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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