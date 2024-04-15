Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Berk C.D'nin kullandığı 11 AAN 989 plaka otomobil, Söğüt-Bilecik karayolunda bisikletle karşıya geçmeye çalışan Mehmet S. Y'ye (10) çarptı.
Kazada yaralanan Mehmet S.Y'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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