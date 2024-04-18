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        Bilecik'te "Turizm Haftası" kutlandı

        Bilecik'te, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:15
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        Bilecik'te "Turizm Haftası" kutlandı
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        Bilecik'te, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Kültür ve Turizmİl Müdürü Serkan Bircan, programda yaptığı konuşmada, zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ve binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'i, taşıdığı önemli misyon ile yaşanabilir bir şehir, sağlıklı bir toplum, kültür ve turizm şehri olarak gördüklerini söyledi.

        Bilecik'te, turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası birçok faaliyet, festival, kültür, sanat, turizm ve spor organizasyonlarının icra edildiğini belirten Bircan, şöyle konuştu:

        "Marmara'nın incisi, taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, Şeyh Edebali diyarı, dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik, kültür ve inanç turizminin yanı sıra tarih, doğa, sağlık, ekstrem spor, agro, eko, tatuta, fuar ve kongre turizmi gibi pek çok alanda büyük bir potansiyeli içerisinde barındırmaktadır. Bizler de bu denli önemli bir kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımızdan esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan tüm halkımıza ayrı ayrı görevler düşmektedir."

        Bircan'ın konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "linga tatlı" yapılmasıyla devam eden etkinlikte, Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yiyecek, içecek hizmet alanı öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yöresel ürün ve fotoğraf sergisiyle sona eren etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Yaşar Külhan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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