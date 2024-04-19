Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki motokros pistinde hafta sonundaki yarışlar için hazırlıklar tamamlandı

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 20-21 Nisan'da yeni oluşturulan Endurobil 365 Extrempark Bilecik parkurunda yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki motokros pistinde hafta sonundaki yarışlar için hazırlıklar tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 20-21 Nisan'da yeni oluşturulan Endurobil 365 Extrempark Bilecik parkurunda yapılacak.

        İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince Akasyaaltı mevkisinde inşa edilen 1400 metre uzunluğa sahip alanda 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş viraj bulunuyor.

        Ekipler, hafta sonundaki yarışlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, yarışlardan dolayı büyük heyecan duyduklarını söyledi.

        Türkiye'nin 12. motokros alanını oluşturduklarını belirten Aygöl, "Bu alanın diğer illerimizdeki motokros alanlarından farklılığı var. Birincisi, Türkiye'nin en büyük enduro parkını kurduk. İkincisi, en zor parkuru kurduk. Üçüncüsü, özellikle ilimizin bulunduğu konum itibarıyla 365 gün motokros yapılabilecek bir alan oluşturduk. Bunu ilimizin kurumlarının imkanlarıyla, 25 günlük süre içinde hazırladık." diye konuştu.

        Aygöl, Türkiye Motosiklet Federasyonunca şampiyonada yılın ilk organizasyonunun Bilecik'e verildiğini dile getirdi.

        Yoğun başvuru olan şampiyonanın ilk ayağında ATV, motokros ve enduro yarışlarının yapılacağını bildiren Aygöl, şunları kaydetti:

        "Bu sporla ilgilenen 120 civarında vatandaşımız var. Hatta gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye şampiyonlarımız var. Bu şampiyonlar, bugüne kadar çevre illerimizdeki kulüplerde, oradaki dernekler aracılığıyla yarışıyorlardı. İlk önce şehrimizin bu konuda derneğini, kulübünü kurduk. Hedefimiz, 3 ayda bir ulusal ve duruma göre uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te "Turizm Haftası" kutlandı
        Bilecik'te "Turizm Haftası" kutlandı
        İnhisar'ın ilk kadın belediye başkanı 30 yıl sonra dedesinin koltuğunu devr...
        İnhisar'ın ilk kadın belediye başkanı 30 yıl sonra dedesinin koltuğunu devr...
        Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı
        Bilecik'te yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı
        KOSGEB'den destek alan girişimci Bilecik'te organomineral gübre üretiyor
        KOSGEB'den destek alan girişimci Bilecik'te organomineral gübre üretiyor