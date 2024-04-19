Bilecik'teki motokros pistinde hafta sonundaki yarışlar için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 20-21 Nisan'da yeni oluşturulan Endurobil 365 Extrempark Bilecik parkurunda yapılacak.

İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince Akasyaaltı mevkisinde inşa edilen 1400 metre uzunluğa sahip alanda 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş viraj bulunuyor.

Ekipler, hafta sonundaki yarışlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, yarışlardan dolayı büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin 12. motokros alanını oluşturduklarını belirten Aygöl, "Bu alanın diğer illerimizdeki motokros alanlarından farklılığı var. Birincisi, Türkiye'nin en büyük enduro parkını kurduk. İkincisi, en zor parkuru kurduk. Üçüncüsü, özellikle ilimizin bulunduğu konum itibarıyla 365 gün motokros yapılabilecek bir alan oluşturduk. Bunu ilimizin kurumlarının imkanlarıyla, 25 günlük süre içinde hazırladık." diye konuştu.

Yoğun başvuru olan şampiyonanın ilk ayağında ATV, motokros ve enduro yarışlarının yapılacağını bildiren Aygöl, şunları kaydetti:

"Bu sporla ilgilenen 120 civarında vatandaşımız var. Hatta gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye şampiyonlarımız var. Bu şampiyonlar, bugüne kadar çevre illerimizdeki kulüplerde, oradaki dernekler aracılığıyla yarışıyorlardı. İlk önce şehrimizin bu konuda derneğini, kulübünü kurduk. Hedefimiz, 3 ayda bir ulusal ve duruma göre uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak."