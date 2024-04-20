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        Bilecikli tır şoförü kabinin üstüne yuva yapan kuş için kontak kapattı

        Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:22
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        Bilecikli tır şoförü kabinin üstüne yuva yapan kuş için kontak kapattı
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        Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor.

        Tır şoförü Selman Altıntaş, yola çıkmak üzereyken aracının üstüne bir kuşun yuva yaptığını ve yavrularının bulunduğunu gördü.

        Aracı hareket ettirdiğinde anne kumrunun yavrularını bırakacağını düşünen Altıntaş, o günden beri tırı yerinden oynatmadı.

        Altıntaş, AA muhabirine, 25 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, kendisine ait olan bu araçla genellikle İstanbul'a yük taşıdığını söyledi.

        Kumruyla karşılaşmasını anlatan Altıntaş, "20 gün önce sabah işe gitmek için tırın yanına geldim. Her zaman yaptığım gibi lastikleri ve diğer kontrolleri yaparken, kabinin üzerinde yuva yapmış kuşu gördüm. Korkutmadan baktığımda bir yavru ve yumurta olan yuva vardı. Kumru olduğunu öğrendiğim kuşu ve yavrularının yuvasını yerinden oynatmamaya karar verdim." diye konuştu.

        Tırın kasasının boş olduğunu dile getiren Altıntaş, kuşlar yuvadan uçup gidinceye kadar çalışmayacağını, aracını hareket ettirmeyeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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