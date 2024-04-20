Bilecikli tır şoförü kabinin üstüne yuva yapan kuş için kontak kapattı

Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor.

Tır şoförü Selman Altıntaş, yola çıkmak üzereyken aracının üstüne bir kuşun yuva yaptığını ve yavrularının bulunduğunu gördü.

Aracı hareket ettirdiğinde anne kumrunun yavrularını bırakacağını düşünen Altıntaş, o günden beri tırı yerinden oynatmadı.

Altıntaş, AA muhabirine, 25 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, kendisine ait olan bu araçla genellikle İstanbul'a yük taşıdığını söyledi.