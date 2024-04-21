Minik motorcu Rüzgar Çınar, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın maskotu oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunca Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na Uşak'ın Sivaslı ilçesinden katılan Çınar Urhan'ın 6 yaşındaki oğlu Rüzgar Çınar Urhan, çocuk motosikleti ve ekipmanlarıyla katılımcılardan ilgi gördü.

Sebaste Enduro ve Motokros Kulübü üyesi 39 yaşındaki Baba Urhan, AA muhabirine, oğlunun 1,5 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını söyledi.

Ardından elektrikli motosiklete geçtiklerini anlatan Urhan, şöyle devam etti:

"Daha sonra da benzinli çocuk motosikletini tercih ettik. Ben de 12 yıldır enduroyla uğraşıyorum. Çocuğum güzel bir şeylere yönelsin istedim. Kendim motor sporunu seviyorum, güzel bir şey. Ortamı güzel, insanlar gayet cana yakın. Spor olarak da, dağlarda binmek de güzel. Rüzgar Çınar'ın gelecekte de motora devam etmesini istiyorum."