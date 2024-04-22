Bilecik'te asayiş
Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.
Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık"tan aranan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine konuldu.
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