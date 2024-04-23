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        Bilecik'te devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:51
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        Bilecik'te devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Mustafa A. yönetimindeki muz yüklü 33 CNC 19 plakalı tır, Bozüyük ilçesindeki Kütahya kavşağı mevkisinde devrildi.

        Tırın dorsesindeki muzlar, savrulmanın etkisiyle yola saçıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın ve yola saçılan muzların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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