Bilecik'te devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Mustafa A. yönetimindeki muz yüklü 33 CNC 19 plakalı tır, Bozüyük ilçesindeki Kütahya kavşağı mevkisinde devrildi.
Tırın dorsesindeki muzlar, savrulmanın etkisiyle yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın ve yola saçılan muzların kaldırılmasıyla normale döndü.
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