Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu

Kahraman, öğrencinin başarısında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, Yusuf Yavaş'a 29 Mayıs’ta yapılacak Türkiye finalinde başarılar diledi.

Balıkesir’de yapılan “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nda birinci olan Yavaş, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

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