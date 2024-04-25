Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finaline katılan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş, birinciliği kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finaline katılan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş, birinciliği kazandı.

        Balıkesir’de yapılan “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nda birinci olan Yavaş, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

        Kahraman, öğrencinin başarısında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, Yusuf Yavaş'a 29 Mayıs’ta yapılacak Türkiye finalinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde orman yangınlarına karşı ilkokul öğrencileri bilgilendirildi
        Pazaryeri'nde orman yangınlarına karşı ilkokul öğrencileri bilgilendirildi
        Bilecik'te lise öğrencilerine kompozit uçak yapım eğitimi verildi
        Bilecik'te lise öğrencilerine kompozit uçak yapım eğitimi verildi
        Bilecik'te nehir kıyısındaki ağaçta balık ağına takılan sincap kurtarıldı
        Bilecik'te nehir kıyısındaki ağaçta balık ağına takılan sincap kurtarıldı
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri yakalandı
        Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı
        Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı
        Pazaryeri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüy...
        Pazaryeri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüy...