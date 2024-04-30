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        Bilecik'te 8 araca ve iş yerine çarpan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı

        Bilecik'te yol kenarında park halindeki 8 araca ve iş yerine zarar veren çekicinin sürücüsü hakkında, yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:06
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        Bilecik'te 8 araca ve iş yerine çarpan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı
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        Bilecik'te yol kenarında park halindeki 8 araca ve iş yerine zarar veren çekicinin sürücüsü hakkında, yasal işlem yapıldı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Kavşağı mevkisinde M.Y. idaresindeki 11 AAF 328 plakalı kurtarıcı araç, park halindeki 5 otomobil, minibüs, kamyonet ve elektrikli bisiklet ile iş yerinin brandasına çarptı.

        Olay yerinden kaçan sürücü, ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı.

        Muayenesinde 1,94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.Y, "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından gözaltına alındı.

        "Alkollüyken araç kullanmak" ve "kaza yerini izinsiz terk etmek"ten 9 bin 574 lira ceza kesilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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